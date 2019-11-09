Минэкономики внесет на рассмотрение проект плана приватизации в ближайшие дни

Минэкономики России в ближайшие дни намерено внести на рассмотрение правительства проект прогнозного плана приватизации на 2020–2022 годы. В нем может содержаться дополнительный перечень активов, сообщила журналистам замглавы министерства Оксана Тарасенко.

«Мы в ближайшие дни внесем проект прогнозного плана, в том числе мы можем предложить на рассмотрение дополнительный перечень. Тем не менее ожидаем совещание в правительстве на уровне первого вице-премьера, отвечающего за приватизацию»,— сказала госпожа Тарасенко (цитата по ТАСС). По ее словам, план согласован и министерство прошло все процедуры в рамках регламента. У правительства есть возможность внести в перечень дополнительные активы.

Напомним, Минфин предложил рассмотреть вопрос приватизации РЖД, «Аэрофлота», «Русгидро», «Транснефти» и «Россетей». В этих компаниях долю госучастия могут снизить до 50% плюс одна акция.

Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов выступил за «более амбициозную» программу приватизации. По его словам, правительству нужно сделать список активов, в которых государству оставаться не обязательно.

Подробнее о планах правительства по приватизации «Аэрофлота» — в материале “Ъ” «"Аэрофлот" готовят к приватизации».