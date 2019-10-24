РБК: Минфин предложил снизить долю государства в компаниях до 50%

Доля российского государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, должна быть снижена минимум до 50%, считают в Минфине, об этом говорится в отчете «Ренессанс Капитала» по итогам международного инвестиционного форума Московской биржи и этой группы в Лондоне. С ним ознакомился РБК.

В некоторых случаях, по мнению министерства, госдолю надо сократить до 25% плюс одна акция или до 0, отмечается в документе. На мероприятии, которое проходило проходил 16–17 октября, ведомство представлял заместитель министра Алексей Моисеев.

Он рассказал, что пока приватизация продвигается медленно. Среди причин торможения, по словам господина Моисеева, возможность для государства получать регулярные дивиденды вместо разовых доходов от продажи акций.

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Минфин хочет внести новые изменения в практику выплаты госкомпаниями дивидендов в бюджет, заявил в интервью «Интерфаксу» Алексей Моисеев в сентябре. Сейчас госкомпании должны, согласно распоряжению правительства, отдавать в бюджет не менее 25% чистой прибыли. Однако, по мнению Минфина, этого недостаточно — уже несколько лет ведомство выступает с предложениями увеличить минимальный порог.

Как рассказала в октябре в интервью «Интерфаксу» замглавы Минэкономики Оксана Тарасенко, в последние годы «большая приватизация» практически не проводилась — в частности, из года в год переходит приватизация части «Совкомфлота». Что же касается средней и малой приватизации, то, как признала Оксана Тарасенко, она «уже стремится к нулю». Действующая программа исполнена на 41% в отношении предприятий и на 59% в отношении общества. Новая программа на 2020–2022 годы находится уже в высокой степени готовности и до конца года ее планируется утвердить.