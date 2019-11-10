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МИД РФ считает, что действия Ирана по СВПД не выходят за рамки ДНЯО

Точечная приостановка Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не выходит за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашения о гарантиях с Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он заявил, что Москва продолжит прилагать усилия, чтобы оградить сотрудничество с Ираном от «токсичных» действий США.

«Иранское руководство регулярно подтверждает принципиальную готовность вернуться к согласованным в 2015 году параметрам, писем в сжатые, разумные сроки, как только будут сняты его законные озабоченности»,— заявил дипломат на Московской конференции по нераспространению (цитата по «РИА Новости»). Гипотетический полный распад СВПД приведет к новому крупному кризису на Ближнем Востоке, Иран это понимает, отметил господин Рябков.

Тегеран пригрозил выйти из ДНЯО, если ядерная сделка окончательно прекратит свое существование. Об этом заявил посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад.

Ранее Иран начал процесс обогащения урана на ядерном объекте в Фордо. Газ был подан в 1044 центрифуги.

Совместный всеобъемлющий план действий по сокращению ядерной программы Ирана подписали лидеры Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и Ирана в 2015 году. В обмен ряд стран согласились снять санкции. В 2018 году из сделки вышли США, возобновив санкции против Ирана. Через год Иран объявил о первом этапе сокращения обязательство по сделке.

О требованиях Ирана к ЕС — в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».

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