Иранский ядерный объект в Фордо не будут преобразовывать в центр исследований

Иран решил не преобразовывать ядерный объект в Фордо в международный центр ядерных исследований, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. На этом объекте Ираном был получен первый обогащенный уран. Объект начал работать в рамках четвертого этапа сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
«Мы отказались от ряда обязательств, включая преобразование объекта в Фордо в международный центр ядерных исследований <…> в ближайшие дни мощность объекта будет наращиваться»,— сказал господин Камальванди во время выступления, которое транслировало иранское телевидение.
Кроме того, Тегеран может отказаться от модернизации тяжеловодородного реактора в Араке. По словам Бехруза Камальванди, это произойдет в том случае, «если другие участники соглашения в скором времени не предпримут шаги» по выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки.
Напомним, в 2015 году Иран и еще шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно нему, в 2023 году иранский парламент должен был ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ, расширяющий полномочия инспекторов агентства. Однако в мае 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. В июле Тегеран объявил о начале обогащения урана выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД.
В сентябре президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана — «самых высоких по своему уровню из всех, что когда-либо вводились в отношении этой страны». За «поддержку терроризма» под ограничительные меры подпали три финансовые структуры, включая Центробанк.
Подробности — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».
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