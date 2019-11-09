РБК: топ-менеджер «Просвещения» возглавил «Вентану-Граф»

Один из руководителей издательства «Просвещение» Александр Кирилевич 6 ноября стал гендиректором конкурирующего издательства «Вентана-Граф» (входит в «Российский учебник»), следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, на которые обратил внимание РБК.

Издание отмечает, что в марте на сайте премии дизайнеров офисных пространств Александр Кирилевич упоминался как финансовый директор издательства «Просвещение». Такая же должность была указана и на сайте «Просвещения», о чем свидетельствуют данные сервиса Internet Archive. Сейчас информации о господине Кирилевиче нет на сайте издательства.

В пресс-службе «Просвещения» не ответили на вопросы о переходе своего топ-менеджера в другое издательство. Источник РБК при этом подтвердил, что в «Вентану-Граф» теперь возглавляет бывший топ-менеджер «Просвещения».

Напомним, в октябре «Российский учебник», куда входит «Вентана-Граф», купила компания «Руститанинвест», которая принадлежит бывшему заместителю руководителя Росимущества Алексею Кисину. Сумма сделки составила 6 млрд руб.

О смене владельца издательства читайте в материале “Ъ” «Алексей Кисин открыл "Российский учебник"».