Горбачев рассказал о важности падения Берлинской стены

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал немецкому журналу Der Spiegel, что падение Берлинской стены является важным для него событием.

«Я очень ценю этот день»,— сказал господин Горбачев в ходе интервью, приуроченного к 30-летию падения Берлинской стены (цитата по ТАСС).

Михаил Горбачев при этом заявил, что после окончания холодной войны новым политикам не удалось создать современную архитектуру безопасности — особенно в Европе. «Вследствие этого возникли новые разделительные линии, и расширение НАТО пододвинуло эти линии к границам России»,— отметил политик.

Однако, по мнению Михаила Горбачева, риторика западных стран и России постепенно меняется, но для того, чтобы восстановить доверие, нужно пройти «долгий путь», и начать с ядерного разоружения.

Господин Горбачев также отметил, что не жалеет о перестройке. По его словам, власти понимали, на какой идут риск, но стране были необходимы изменения. Можно обсуждать, насколько Россия продвинулась в сторону демократии, но к тоталитаризму она не вернется, считает политик.

«Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора»,— заявил Михаил Горбачев. По мнению Михаила Горбачева, ответственность за развал СССР лежит на тех людях, которые организовали путч в августе 1991 года, а потом использовали «ослабленную позицию президента».

О том, как мировые политики отмечают 30-летие падения Берлинской стены, читайте в материале “Ъ” «Берлин заглаживает стену».