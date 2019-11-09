Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев. Соревнования проходят в китайском городе Чунцин.
Спортсмены, ставшие лидерами после ритм-танца, получили в общей сумме 209,90 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (208,55), третье — канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (190,74).
О том, как российские спортсмены стали лидерами после коротких прокатов — в материале “Ъ”.
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