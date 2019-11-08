Российские фигуристы придерживаются плана

Россияне Анна Щербакова и танцевальный дуэт Виктория Синицина—Никита Кацалапов лидируют после первого дня этапа Гран-при в китайском Чунцине. Елизавета Туктамышева, ставшая четвертой в короткой программе из-за падения на тройном акселе и недокрута на тройном тулупе, усложнила себе дорогу в финал. Чтобы выступить 5–8 декабря в Турине, чемпионке мира 2015 года здесь необходимо занять место не ниже второго.
Россиянка Анна Щербакова (73,51 балла), чисто откатала в пятницу свою короткую программу, в которой девушки по правилам не могут исполнять четырехоборотные прыжки — ими 15-летняя действующая чемпионка России как раз и владеет. Теперь она лидирует перед произвольным прокатом на четвертом этапе серии Гран-при Cup of China в Чунцине. На втором и третьем местах японка Сатоко Мияхара (68.91) и американка Амбер Гленн (67.69). Россиянка Елизавета Туктамышева (65.57), упавшая со своего коронного элемента — акселя в 3,5 оборота, а в каскаде 3–3 второй прыжок (тулуп) сделавшая двойным, стала четвертой. Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова (63.99) — пятая.
Отметив бурную поддержку местных зрителей, выбросивших на лед множество игрушек, победительница этапа в Лас-Вегасе Анна Щербакова, которой осталось сделать последний шаг, чтобы попасть в финал Гран-при, подчеркнула, что не слишком довольна качеством выполненных обязательных элементов, но не стала списывать их на трудности адаптации:
«Не скажу, что очень тяжело. Есть проблемы, но я стараюсь больше отдыхать перед соревнованиями, чтобы не быть сонной».
Ставшей третьей на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе Елизавете Туктамышевой необходимо занять в Чунцине место не ниже второго, чтобы попасть в шестерку финалисток серии. И это реально, если учитывать, что ее главная здесь конкурентка кореянка Ю Ён в короткой программе провалилась, а от имеющей сейчас вторую позицию японки Сатоко Мияхары воспитанницу Алексея Мишина отделяют менее четырех баллов.
При этом российская фигуристка в отличие от японской умеет прыгать тройные аксели, и их в ее произвольной композиции два. «Всегда есть шанс»,— цитирует ТАСС ответ Елизаветы Туктамышевой на вопрос, возможно ли отыграть отставание. А свое сегодняшнее падение с тройного акселя она объяснила чрезмерным желанием его сделать: «Была в тонусе, очень хотела сделать, но из-за этого пошла резко в выезд, что повлекло за собой такие ошибки».
Лидеры после ритм-танца, серебряные призеры чемпионата мира Виктория Синицина—Никита Кацалапов улучшили свой прежний результат нынешнего сезона, набрав за сегодняшний прокат 85,39 балла (47,91 из них — за технику). Их оценка — вторая после 88,42 балла. Их неделей раньше в Гренобле удостоились четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис—Гийом Сизерон.
«Посмотрев уровни за элементы, мы поняли, что надо наращивать техническую оценку»,— отметил Никита Кацалапов. Он рассказал, что произвольная программа дуэта под сложную музыку ставилась в этом году дольше обычного, плюс после первых состязаний сезона было решено изменить поддержки и добавить связок, для чего пришлось много работать над корпусом и хореографией. «Много и маленьких, и значительных изменений в ней будет»,— подытожил фигурист.
Фото: Xue Yubin/Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС
Перед произвольным танцем вторую позицию занимают ставшие серебряными призерами в Гренобле американцы Мэдисон Чок—Эван Бейтс (80.34). Они проигрывают россиянам пять баллов. Однако здесь дуэт уступил своему лучшему результату, показанному во Франции, почти два балла. Замыкают тройку канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри—Николай Соренсен (78.41). Россияне Анастасия Скопцова—Кирилл Алешин (69,19) и Софья Евдокимова—Егор Базин (64,07) — шестые и седьмые соответственно.
Первое и второе места среди мужчин занимают китайцы Янь Хань, откатавший программу исключительно с тройными прыжками, и Цзинь Боян, прыгнувший два четверных, но упавший с одного из них — лутца. Замыкает тройку итальянец Маттео Риццо. Андрей Лазукин с отставанием в 12 баллов от лидера — восьмой. Среди спортивных пар лучшими после короткого проката ожидаемо признаны двукратные чемпионы мира Суй Вэньцзин—Хань Цун (80,90), за ними идут Любовь Илюшечкина—Шарль Билодо из Канады (68,98) и китайцы Пэн Чэн—Цзинь Ян (68,50). Алиса Ефимова и Александр Коровин (63,97) — шестые.
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