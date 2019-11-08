Российские фигуристы придерживаются плана

Россияне Анна Щербакова и танцевальный дуэт Виктория Синицина—Никита Кацалапов лидируют после первого дня этапа Гран-при в китайском Чунцине. Елизавета Туктамышева, ставшая четвертой в короткой программе из-за падения на тройном акселе и недокрута на тройном тулупе, усложнила себе дорогу в финал. Чтобы выступить 5–8 декабря в Турине, чемпионке мира 2015 года здесь необходимо занять место не ниже второго.

Россиянка Анна Щербакова (73,51 балла), чисто откатала в пятницу свою короткую программу, в которой девушки по правилам не могут исполнять четырехоборотные прыжки — ими 15-летняя действующая чемпионка России как раз и владеет. Теперь она лидирует перед произвольным прокатом на четвертом этапе серии Гран-при Cup of China в Чунцине. На втором и третьем местах японка Сатоко Мияхара (68.91) и американка Амбер Гленн (67.69). Россиянка Елизавета Туктамышева (65.57), упавшая со своего коронного элемента — акселя в 3,5 оборота, а в каскаде 3–3 второй прыжок (тулуп) сделавшая двойным, стала четвертой. Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова (63.99) — пятая.

Отметив бурную поддержку местных зрителей, выбросивших на лед множество игрушек, победительница этапа в Лас-Вегасе Анна Щербакова, которой осталось сделать последний шаг, чтобы попасть в финал Гран-при, подчеркнула, что не слишком довольна качеством выполненных обязательных элементов, но не стала списывать их на трудности адаптации:

«Не скажу, что очень тяжело. Есть проблемы, но я стараюсь больше отдыхать перед соревнованиями, чтобы не быть сонной».

Ставшей третьей на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе Елизавете Туктамышевой необходимо занять в Чунцине место не ниже второго, чтобы попасть в шестерку финалисток серии. И это реально, если учитывать, что ее главная здесь конкурентка кореянка Ю Ён в короткой программе провалилась, а от имеющей сейчас вторую позицию японки Сатоко Мияхары воспитанницу Алексея Мишина отделяют менее четырех баллов.

При этом российская фигуристка в отличие от японской умеет прыгать тройные аксели, и их в ее произвольной композиции два. «Всегда есть шанс»,— цитирует ТАСС ответ Елизаветы Туктамышевой на вопрос, возможно ли отыграть отставание. А свое сегодняшнее падение с тройного акселя она объяснила чрезмерным желанием его сделать: «Была в тонусе, очень хотела сделать, но из-за этого пошла резко в выезд, что повлекло за собой такие ошибки».

Лидеры после ритм-танца, серебряные призеры чемпионата мира Виктория Синицина—Никита Кацалапов улучшили свой прежний результат нынешнего сезона, набрав за сегодняшний прокат 85,39 балла (47,91 из них — за технику). Их оценка — вторая после 88,42 балла. Их неделей раньше в Гренобле удостоились четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис—Гийом Сизерон.

По словам первой российской пары, ритм-танец получился довольно чистым, но зная, что ошибки и шероховатости все-таки были, они обещали исправиться и через неделю на пятом этапе Гран-при их уже не допустить.

«Посмотрев уровни за элементы, мы поняли, что надо наращивать техническую оценку»,— отметил Никита Кацалапов. Он рассказал, что произвольная программа дуэта под сложную музыку ставилась в этом году дольше обычного, плюс после первых состязаний сезона было решено изменить поддержки и добавить связок, для чего пришлось много работать над корпусом и хореографией. «Много и маленьких, и значительных изменений в ней будет»,— подытожил фигурист.

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина—Никита Кацалапов Фото: Xue Yubin/Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС

Перед произвольным танцем вторую позицию занимают ставшие серебряными призерами в Гренобле американцы Мэдисон Чок—Эван Бейтс (80.34). Они проигрывают россиянам пять баллов. Однако здесь дуэт уступил своему лучшему результату, показанному во Франции, почти два балла. Замыкают тройку канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри—Николай Соренсен (78.41). Россияне Анастасия Скопцова—Кирилл Алешин (69,19) и Софья Евдокимова—Егор Базин (64,07) — шестые и седьмые соответственно.

В мужском турнире, а также в турнире спортивных пар лидируют хозяева, российские участники выступили неудачно и на призовые места не претендуют.

Первое и второе места среди мужчин занимают китайцы Янь Хань, откатавший программу исключительно с тройными прыжками, и Цзинь Боян, прыгнувший два четверных, но упавший с одного из них — лутца. Замыкает тройку итальянец Маттео Риццо. Андрей Лазукин с отставанием в 12 баллов от лидера — восьмой. Среди спортивных пар лучшими после короткого проката ожидаемо признаны двукратные чемпионы мира Суй Вэньцзин—Хань Цун (80,90), за ними идут Любовь Илюшечкина—Шарль Билодо из Канады (68,98) и китайцы Пэн Чэн—Цзинь Ян (68,50). Алиса Ефимова и Александр Коровин (63,97) — шестые.

Вера Мухина