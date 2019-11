Вещи вокалиста The Prodigy продали на аукционе за £350 тысяч

На аукционе Cheffins в Великобритании продали вещи, которые принадлежали вокалисту группы The Prodigy Киту Флинту почти за £350 тыс. Как сообщается в Twitter аукционного дома, самым дорогим лотом стали три статуэтки MTV Music Awards. Их приобрели за £16 тыс.

Отмечается, что общая сумма по итогам аукциона превзошла все ожидания организаторов торгов.

The night saw strong bidding on all of the lots and we are delighted to have achieved such a total on behalf of the estate. he top price of ?16,000 was achieved by the three Moonman MTV Music Awards which were presented to Keith. The bed that Keith helped design sold for ?8,500. pic.twitter.com/UGaCdprQjW