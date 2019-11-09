СМИ: Фруман и Парнас предлагали Порошенко начать расследование против Байдена

Два бизнесмена советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман, которых считают близкими к адвокату президента США Рудольфу Джулиани, предлагали бывшему президенту Украины Петру Порошенко провести расследование в отношении Джо Байдена и предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США 2016 года, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, в обмен на это бизнесмены предлагали организовать для господина Порошенко визит в Белый дом в период предвыборной кампании. Встреча, на которой обсуждались эти вопросы состоялась в феврале 2019 года в офисе генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Напомним, Лев Парнас и Игорь Фруман обвиняются в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Позже Льва Парнаса стали называть ключевой фигурой в расследовании в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Адвокат бизнесмена сообщил, что его клиент готов удовлетворить запросы на дачу показаний. Предполагается, что бизнесмен помогал господину Джулиани искать компромат на политического соперника Дональда Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».