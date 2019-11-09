В России научились за минуту определять поддельное вино

В России создан прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, сообщает «РИА Новости». Его разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ). Прибор позволяет за одну минуту определять поддельное вино.

«В институте был определен метод экспресс-анализа наличия синтетических красителей в напитках. На основании полученных данных был создан макет прибора, позволяющий в режиме реального времени определить наличие синтетических красителей в анализируемом образце. Процесс анализа занимает не более 1 минуты, включая подготовку образца»,— сказали представители института.

Он был создан после обращения коллег из института безалкогольной и винодельческой промышленности ВНИИПБиВП, попросивших провести исследования образцов напитков для разработки методов определения фальсификата.

В августе Роскачество рассказало о признаках, по которым можно распознать некачественное вино. Оно должно быть чистым и прозрачным по цвету, без посторонних включений. Российский ГОСТ не признает винного камня в отличие от французских и итальянских стандартов. Если белое вино отливает янтарем, похожим по цвету на нерафинированное подсолнечное масло, то оно окислилось и преждевременно состарилось.

В конце сентября президент России Владимир Путин подписал закон о единой ставке акциза на российские и импортные вина. С 1 января 2020 года ставка повысится сразу в шесть раз. Как ожидается, из-за этого вино в России подорожает минимум на 10%.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Винам повышают акцизный "градус"».