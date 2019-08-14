Роскачество назвало признаки некачественного вина

Роскачество рассказало о признаках, по которым можно распознать некачественное вино. Оно должно быть чистым и прозрачным по цвету. «Даже насыщенные красные вина при взгляде на просвет должны быть прозрачными и без посторонних включений»,— говорится в сообщении Роскачества.

В выдержанных красных винах может встречаться осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета. «Это винный камень — вещь естественная для хорошего выдержанного вина, и в Европе к таким винам претензий не предъявляют»,— сообщили в Роскачестве. Однако российский ГОСТ не признает винного камня в отличие от французских и итальянских стандартов.

Молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, может обладать легким зеленоватым или лимонным оттенком. Если же напиток отливает янтарем, похожим по цвету на нерафинированное подсолнечное масло, то оно окислилось и преждевременно состарилось.

Кислород — «главный враг» белого вина. Окисляться могут и красные вина, но не так часто: «Некачественно сделанное красное будет выдавать аромат вареной свеклы». Здоровому вину не свойственны «овощные оттенки».

Самой распространенной проблемой эксперты называют болезнь пробки. «"Корк" — это запах мокрого картона, который полностью перебивает аромат вина. От него не застрахованы даже самые лучшие дорогие вина»,— сообщило Роскачество. В проблемных винах может быть повышен уровень летучих кислот. Вино в таких случаях обретает «уксусные» оттенки. Если при первом глотке вина ощущается жжение в горле, то такой напиток лучше не употреблять.