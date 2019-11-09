Детали торгового соглашения между США и КНР подготовят к 15 декабря

Глава аппарата вице-президента США Марк Шорт сообщил, что первый раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином будет завершен до конца текущего года. По его словам, детали будущего соглашения будут подготовлены к 15 декабря.

«Мы очень оптимистично настроены в отношении того, что первый раунд будет завершен и, как мы надеемся, будет подписано соглашение до конца этого года»,— сказал господин Шорт в интервью CNBC.

Напомним, Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных пошлин. Однако на следующий день, торговый советник Белого дома Питер Наварро сообщил, что каких-либо договоренностей о снижении или отмене тарифов по торговле не было достигнуто.

В середине октября США и Китай заявили о торговом перемирии. В Вашингтоне сообщили, что могут воздержаться от следующего повышения пошлин, не снижая действующие, Пекин пообещал вдвое увеличить покупки в США сои и другого продовольствия.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «США и Китай договорились договориться».