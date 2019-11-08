Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как образуется природный феномен в Бразилии.

На гребне волны мы сегодня путешествуем и поэтому отправляемся в Бразилию. Но не на океанское побережье, а в низовья реки Амазонка. В нескольких местах на планете подводные ландшафты и приливы становятся причиной феномена, который называется приливной волной. Она формируется, когда огромные массы воды попадают в узкое русло реки. Такие волны называются «борами» (от старонорвежского слова «бара» — волнение, зыбь).

Это аномально высокие гребни, которые движутся вверх против течения рек по их рукавам. Одна из самых мощных волн, возникает весной и осенью в устье Амазонки — ее называют поророка — «гремящая вода». Высота волны достигает шести метров, и она поднимается по реке вглубь континента на 800 км. Опытные серферы могут катиться на этой мутной лавине целых шесть минут.

Ее скорость составляет 35 км/час, и она с корнем вырывает деревья и переворачивает суда.

Ширина волны иногда достигает 16 км. В школах Бразилии есть специальные уроки, на которых детям рассказывают о «смертоносной волне Амазонки», иногда описывая ее, как огромного водяного монстра, уничтожающего все на своем пути. Каждый год поророка привлекает к себе серферов-экстремалов со всего мира, а в городе Сан-Домингуш-ду-Капим проходит ежегодный чемпионат. Серфинг здесь чрезвычайно опасен из-за возможности столкновения с разнообразными предметами, смытыми с берегов, обломками домов, деревьями, а также возможны встречи с анакондами, пираньями, аллигаторами и другими представителями местной фауны. Такой серфинг опасен, но, по словам участников, безумно привлекателен и азартен.