Отставному полковнику австрийской армии предъявили обвинение в шпионаже на Россию

Прокуратура австрийского Зальцбурга предъявила в Земельный суд города официальное обвинение в отношении задержанного в ноябре 2018 года полковника австрийской армии в отставке по делу о шпионаже в пользу РФ, сообщает ТАСС.

В заявлении прокуратуры утверждается, что мужчина как минимум 25 лет вел шпионскую деятельность в пользу бывшего Главного разведывательного управления (ГРУ, сейчас главное управление Генштаба вооруженных сил РФ). Он обвиняется в совершении преступления, связанного с деятельностью секретной разведывательной службы в ущерб Австрии, а также в предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов страны.

В июле в Австрии был объявлен в розыск гражданин России Игорь Зайцев. Правоохранительные органы заподозрили его в ведении разведывательной деятельности на территории страны (утверждалось, что господин Зайцев является сотрудником ГРУ), а также в том, что именно он склонил отставного полковника к выдаче государственной и военной тайны.

Подробнее о деле отставного полковника — в материале “Ъ” «И в Вене бывают шпили».

О том, как это сказалось на отношениях Москвы и Вены — в материале “Ъ” «"Шпионаж недопустим"».