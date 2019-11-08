Светов остался свидетелем по делу о развратных действиях

После второго допроса член незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов остается в статусе свидетеля, сообщил его адвокат Михаил Бирюков. Он уточнил, что речь идет об уголовном деле о развратных действиях.

«Ни подозрений, ни обвинений в отношении Светова не выдвинуто, он остался в статусе свидетеля»,— сказал господин Бирюков «РИА Новости». По словам адвоката, допрос Михаила Светова был «пустым». Либертарианца спрашивали о родителях, образовании, работе. Политика вновь пообещали вызвать на «беседу» «когда будет время», сообщил адвокат.

Михаил Светов вступил в Либертарианскую партию в 2010 году. Этим летом она организовала несколько протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В конце июля господина Светова арестовали на 30 суток за нарушение порядка организации митинга. В начале ноября господин Светов объявил о выходе из федерального комитета партии. Саму партию он не покидает.

Напомним, 6 ноября в квартире Михаила Светова прошел обыск, после чего его доставили на допрос в СКР. По словам адвоката господина Светова, против либертарианца возбудили уголовное дело в связи с публикацией в Instagram в 2012 году. Сам Михаил Светов сообщил, что дело возбудили из-за фотографии, на которой присутствует его девушка. В его партии расследование назвали политически мотивированным. Следствие не давало официальных комментариев.

Подробнее о допросе либертарианца читайте в материале “Ъ” «Михаил Светов разврат отрицает».