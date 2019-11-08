МВД хочет ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

МВД России готовит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ за пропаганду наркотиков в интернете, соответствующее уведомление появилось на федеральном портале нормативных правовых актов.

Как отмечается, решение о разработке поправок в законодательство было принято из-за активного использования интернета для пропаганды запрещенных веществ. Общественное обсуждение документа продлится до 22 ноября текущего года. МВД прогнозирует, что изменения в законодательстве вступят в силу к декабрю 2020 года.

Проработать введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете в конце января поручил президент России Владимир Путин. Помимо этого, глава государства также дал поручение представить ему предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете. Доложить о выполнении поручений главе государства должны до 10 января.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Наркотики вычистят из сети сроками».