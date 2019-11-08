Участница конкурса на пост министра культуры Самарской области подала иск к губернатору и конкурсной комиссии

Участница конкурса на должность министра культуры Самарской области Диляра Котикова подала иск к губернатору региона Дмитрию Азарову и конкурсной комиссии. Соответствующая информация содержится на сайте Ленинского районного суда Самары. Детали не раскрываются, однако указано, что исковое заявление связано с оспариванием решений органов власти.

Конкурс на должность главы регионального министерства культуры стартовал весной этого года. Помимо Диляры Котиковой в отборе участвовали директор МБУ ДО школа искусств им. М.А.Балакирева (Тольятти) Ольга Нуждина, методист ведущей категории отдела традиционной культуры, исследований и информации Агентства социокультурных технологий Галина Маслова, заместитель руководителя регионального исполкома реготделения «Единой России», исполнительный директор российского военно-исторического общества Инна Жичкина и др. Однако никого из них комиссия в итоге не порекомендовала главе региона.

В октябре министром культуры Самарской области назначили бывшего первого заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Бориса Илларионова. До этого он работал завкафедрой балетоведения Академии русского балета. До господина Илларионова должность главы минкульта региона занимал Сергей Филлипов.

Диляра Котикова и еще четыре конкурсанта пополнили кадровый резерв областного правительства.

Сабрина Самедова