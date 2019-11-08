Экс-глава Новочеркасска Игорь Зюзин не смог обжаловать свой арест

Ростовский областной суд оставил в силе решение Ленинского суда Ростова о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему мэру Новочеркасска Игорю Зюзину, сообщает пресс-служба суда. Так, он останется под арестом до 30 декабря.

Господина Зюзина задержали по подозрению во взяточничестве 16 октября. По версии следствия, он, находясь в должности главы администрации города Зверево, получил от директора местной строительной компании 2,6 млн руб. Показания против чиновника дала его бывшая заместительница Альбина Порошина, уже осужденная за это преступление на восемь лет колонии.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, 25 октября депутаты городской думы Новочеркасска приняли отставку господина Зюзина, ранее ставшего фигурантом уголовного дела.

Подробнее о деле Игоря Зюзина читайте в материале “Ъ-Юг” «След Зверево».

Дарья Голякова