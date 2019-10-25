Арестованный глава администрации Новочеркасска подал в отставку

Депутаты городской думы Новочеркасска приняли отставку главы администрации Игоря Зюзина, ранее ставшего фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Как сказано в сообщении, Игорь Зюзин направил в городскую Думу заявление о добровольном досрочном прекращении исполнения полномочий.«Общим голосованием парламентарии приняли отставку Игоря Зюзина, он уволен с занимаемой должности по собственному желанию 25 октября»,— передает пресс-служба.

Напомним, главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина задержали по подозрению во взяточничестве на прошлой неделе. По версии следствии, он, находясь в должности главы администрации города Зверево, получил от директора местной строительной компании 2,6 млн руб. Показания против Игоря Зюзина дала его бывший заместитель Альбина Порошина, уже осужденная за это преступление на восемь лет колонии.

Подробнее о деле Игоря Зюзина читайте в тексте „Ъ-Юг“ «След Зверево».

Кристина Федичкина