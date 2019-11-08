Петербургская компания по доставке продуктовых наборов вышла в Новосибирск

Сервис по доставке продуктовых наборов Grow Food (Санкт-Петербург) начал работать в Новосибирске. Компания также вышла в Мурманск, Краснодар, Екатеринбург и Казань, сообщает Ъ-СПб. В компании выход в другие регионы объясняют необходимостью тестирования спроса на других рынках и отработки технологий. В новых городах Grow Food будет доставлять замороженные продуктовые наборы. «Организация производства в каждом регионе требует серьезных капитальных затрат, поэтому нам выгоднее поставлять туда еду, приготовленную по технологии акустической шоковой заморозки, из столиц», - цитирует Ъ-СПб сооснователя Grow Food Даниэля Гальпера.

Сервис Grow Food был основан в Петербурге в 2015 году, его создателями являются Даниель Гальпер и Павел Паскарь. В 2016 году компания привлекла 30 млн рублей от венчурного фонда Add Venture. По данным агентства «Infoline-Аналитика», Grow Food является крупнейшим по обороту игроком на российском рынке доставки продуктовых наборов.

Оксана Павлова