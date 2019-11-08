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Более трети россиян выступили резко против снижения нештрафуемого порога скорости

Против снижения нештрафуемого порога категорически против выступило более трети россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Авито Авто». Напомним, МВД предлагает снизить этот порог с 20 до 10 км/ч.

В исследовании приняло участие 1210 пользователей сервиса «Авито Авто».

«Выяснилось, что 36% водителей резко негативно относятся к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 20 до 10 км. Однозначно поддерживает такое изменение 16% жителей страны»,— говорится в сообщении. Нейтрально относится к возможному нововведению 22% водителей. По 16% респондентов оценивают такое изменение скорее отрицательно и крайне положительно. Против высказалось больше мужчин, чем женщин. Также отмечается, что мужчины чаще превышают скорость. При этом 84% опрошенных сказали, что никогда не попадали на дороге в аварийную ситуацию, связанную с превышением скорости по своей или чужой вине. У 16% такие ситуации были.

В апреле 2019 года после масштабной дискуссии о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч был анонсирован проект Минтранса по новой методике размещения камер вдоль дорог. В августе Минтранс подготовил рекомендации. В документе Минтранса сказано, что место установки камеры нужно выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов». Владельцам дорог рекомендовано размещать в сети информацию о расстановке камер. При этом при установке муляжей их необходимо обозначать на картах как обычные стационарные приборы.

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ” «Муляжи на горизонте».

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