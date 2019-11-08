ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в матче Лиги Европы

Московский ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Игра прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась со счетом 0:0.
В турнирной таблице группы Н ЦСКА занимает четвертое место с одним очком. «Ференцварош» — на третьем с пятью.
Напомним, перед матчем в Будапеште произошли столкновения между болельщиками из России с местными гражданами и полицейскими. Сейчас консульский отдел посольства работает над освобождением задержанных.
Подробнее о матче — в материале “Ъ” «ЦСКА начал с нулей».
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