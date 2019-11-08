ЦСКА начал с нулей

В четвертом туре группового этапа футбольной Лиги Европы ЦСКА наконец-то добился положительного результата, завершив вничью 0:0 матч с «Ференцварошем» в Будапеште. Теперь в активе армейцев есть одно очко, но с таким багажом им будет очень трудно рассчитывать на выход из группы.

Три поражения в трех предыдущих матчах группового этапа Лиги Европы практически закрыли ЦСКА путь в play-off, но все же теоретические шансы попасть в 1/16 финала турнира у него сохранялись, для чего необходимо было сперва победить в гостях «Ференцварош». Российский клуб вполне мог сделать это и две недели назад в Москве, однако не реализовал несколько хороших моментов и пропустил обидный гол на 86-й минуте. Октябрь вообще получился для армейцев черным, ведь с учетом чемпионата России они потерпели четыре поражения и лишь однажды сыграли вничью. Впрочем, в последнее время они немного поправили свои дела — пробились в четвертьфинал Кубка России и не уступили «Зениту» в национальном первенстве. По словам главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко, его команде удалось подчистить игру.

Кроме того, в Будапешт прилетел Алан Дзагоев, не играющий из-за травмы больше года. Правда, Гончаренко еще на предматчевой пресс-конференции предупредил, что лидер ЦСКА останется вне заявки. Видимо, его взяли на выезд для поднятия боевого духа в коллективе. «Если кто-то думает, что мы бросили Лигу Европы и не будем сражаться, это не так,— заявил накануне Виктор Гончаренко.— Нам важно одержать победу. Потом посмотрим, как закончится матч "Эспаньол"—"Лудогорец"».

Между тем победа была нужна и «Ференцварошу», который сразу по-хозяйски взял мяч под контроль и вынудил ЦСКА обороняться. Тем не менее первый опасный эпизод возник у ворот венгерского клуба, когда Федор Чалов пробил головой после кросса с левого фланга Хёрдура Магнуссона. Голкипер Денеш Дибус с трудом спас свою команду. Вскоре армейцы даже забили, но арбитр из Северной Македонии Александр Ставрев посчитал, что с нарушением правил. При этом к 28-й минуте он показал пять желтых карточек и три из них — хозяевам, которые и впрямь действовали очень жестко.

Если борьбы и столкновений на поле хватало, то вот в созидании обе команды испытывали затруднения. Голевой момент Чалова, по сути, оказался единственным за 45 с лишним минут. Разве что в концовке первого тайма плотный удар из-за штрафной площади нанес Никола Влашич, но Дибус все видел и уверенно среагировал на него. Ну и тот же Магнуссон молодец, что не позволил Франку Боли замкнуть чреватый большими неприятностями навес перед самым перерывом.

В дебюте второй половины у ЦСКА был уже просто убойный момент, который организовал Чалову Яка Бийол. Нападающий убежал один на один с вратарем, решил бить внешней стороной стопы и допустил погрешность в исполнении столь сложного технического элемента. Потом Арнор Сигурдссон едва не отправил мяч в сетку с острого угла, хотя вроде бы пытался отдать передачу. Армейцы владели заметным преимуществом, однако могли пропустить со стандартного положения, который вызвал в их штрафной настоящую панику. Выручил Игорь Акинфеев, парировавший удар в упор. Наставника «Ференцвароша» Сергея Реброва чуть не хватил инфаркт, а через несколько минут за головы схватились уже армейцы, когда Сигурдссон промазал почти с вратарской линии, причем Дибус не имел возможности помочь команде.

Несмотря на нулевой счет, во втором тайме игра раскрылась. Но ЦСКА серьезные проблемы по-прежнему доставляли «стандарты». С одного из них украинский легионер хозяев Александр Зубков мощно зарядил издали, чем застал врасплох Акинфеева. Хорошо, что опытный вратарь успел сгруппироваться и отвести угрозу. К сожалению, еще один отличный момент не реализовал Чалов, не сумевший толком приложиться по мячу, находясь вблизи ворот. В итоге до голов в этом матче дело так и не дошло. Зато футболистам выписали десять «горчичников». Более того, вышедший на замену незадолго до финального свистка армеец Кирилл Набабкин умудрился за шесть минут схлопотать два предупреждения, за которыми последовало удаление с поля.

ЦСКА набрал первое очко в нынешней Лиге Европы, но этого слишком мало, чтобы претендовать на путевку в play-off. В группе Н с десятью баллами лидирует «Эспаньол», который в четвертом туре разгромил «Лудогорец» — 6:0. В активе болгарского клуба шесть очков, у «Ференцвароша» — пять. Формально армейцы еще могут опередить их, вот только при невероятном стечении обстоятельств.

Александр Ильин