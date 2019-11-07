Болельщики ЦСКА задержаны в Будапеште из-за столкновений с местными жителями

В Будапеште перед матчем московского ЦСКА и венгерского «Ференцвароша» произошли столкновения между болельщиками из России с местными гражданами и полицейскими. Информацию подтвердили в посольстве России в Венгрии.
«7 ноября в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и "Ференцварош" в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами. Ряд росграждан был задержан венгерский полицией»,— говорится в сообщении посольства России в Венгрии.
Сейчас консульский отдел посольства работает над освобождением задержанных.
Матч в рамках Лиги Европы проходит на «Групама Арена» в Будапеште.
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