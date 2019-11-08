Они здесь больше не работают

На недавней конференции Futuremed в Петербурге специальная сессия была посвящена проблеме антибиотиков. Время, как известно, работает против них: чем дольше препарат используют, тем чаще встречаются штаммы бактерий, которые его не боятся. Если так пойдет дальше, медицина повернет назад: миллионы людей будут гибнуть от болезней, которые раньше были излечимы.

Обычно медицина будущего предстает в докладах и на обсуждениях в виде заманчивых фантазий — до их воплощения хочется поскорее дожить. Но компания «Инвитро», организатор ежегодной Futuremed, начала конференцию с презентации антиутопии. Суть проблемы известна: бактерии очень быстро приспосабливаются ко всему, в том числе и к лекарствам против самих себя. Этому помогает и быстрая смена поколений – за полтора года у бактерий может смениться примерно столько поколений, сколько у человека за миллион лет – и другие механизмы. ВОЗ регулярно собирает данные о резистентности. В частности, изучает, как работают в разных странах восемь самых распространенных пар «бактерия + нацеленный против нее антибиотик». Например, «пневмококк + пенициллин».

Различия между странами огромны. В среднем по Европе резистентность к антибиотикам составляет 17%. На юге материка — в Италии, Греции, Португалии — около 35%. В Бразилии, Индонезии, России, по разным данным, от 40% до 60%. А по отдельным парам «бактерия + препарат» доходит до 80–90%. К примеру, к одному из антибиотиков, направленных против клебсиеллы, возбудителя пневмонии, резистентность в России уже достигла, по данным ВОЗ за прошлый год, 91%. Сейчас по вине антибиотикорезистентности в мире умирает примерно 700 тыс. человек в год. Если ничего не делать, к 2050 году таких смертей, по прогнозу ВОЗ, будет 10 млн в год.

Виноваты и врачи, и пациенты, рассказал Михаил Самсонов, директор медицинского департамента компании «Р-Фарм»: «Врачи нередко прописывают антибиотики "на всякий случай" — например, при вирусной инфекции, против которой антибиотики бессильны. Бывает обоснованная профилактика — скажем, чтобы избежать сепсиса при удалении зуба. А вот высокая температура в течение недели — это повод не к назначению антибиотика, а к проведению исследований». К этому добавляется самолечение. Разница по странам тут тоже велика: 3% антибиотиков принимаются без указания врача в Северной Европе, 30% в Польше, 46% в Бразилии, 100% в Нигерии и Судане.

Есть множество способов борьбы с излишним прописыванием и приемом антибиотиков. Так, во Франции несколько лет назад закончилась программа, по которой врачи получали денежное вознаграждение, если снижали количество прописанных антибиотиков на 10% относительно среднего уровня. В результате потребление антибиотиков по рецепту удалось сократить на 6%. Эту программу по понятным причинам много критиковали. В Швеции поступили тоньше: поощряли выдачу рецептов на антибиотики узконаправленного действия, которые меньше способствуют развитию резистентности, чем антибиотики широкого спектра. В России 30 марта этого года был принят план мероприятий по реализации «Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности». Этот документ есть в распоряжении Русфонда. Важная деталь — опрошенные нами врачи с его содержанием незнакомы.

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rusfond.ru

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда