«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Голы забили: Фернандеш (27, 35), Игнатьев (93) — Нвакаэме (94).

По итогам встречи «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, «Трабзонспор» — на четвертой строчке. Следующую игру «Краснодар» проведет 28 ноября дома против швейцарского «Базеля».

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «"Краснодар" поднялся с опорой на "Трабзонспор"».