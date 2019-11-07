«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Голы забили: Фернандеш (27, 35), Игнатьев (93) — Нвакаэме (94).
По итогам встречи «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, «Трабзонспор» — на четвертой строчке. Следующую игру «Краснодар» проведет 28 ноября дома против швейцарского «Базеля».
Подробнее о матче — в материале “Ъ” «"Краснодар" поднялся с опорой на "Трабзонспор"».
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