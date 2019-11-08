Ни лечить, ни выписать

Кировский районный суд Астрахани после повторного рассмотрения дела вынес приговор врачу Астраханской психиатрической больницы Ольге Андроновой. В феврале 2016 года она приняла решение о госпитализации женщины, доставленной на скорой помощи и находившейся в крайне возбужденном состоянии. В 2017 году госпожу Андронову признали виновной в незаконной госпитализации пациентки, но апелляционная инстанция направила дело на новое рассмотрение. В итоге квалификация действий врача была изменена на «халатность». Ранее по той же статье в Астрахани был осужден другой врач-психиатр Александр Шишлов. Он признан виновным в том, что освободил от принудительной госпитализации пациента, который позже убил ребенка.

На этой неделе Кировский районный суд Астрахани признал врача-психиатра ГБУ «Областная клиническая психиатрическая больница» Ольгу Андронову виновной в преступной халатности, выразившейся в том, что по ее распоряжению пациентку в течение ночи насильно удерживали в медицинском учреждении без имеющихся на то оснований (ст. 293 ч. 1 УК РФ).

В ночь с 19 на 20 февраля 2016 года, когда в стационарном отделении больницы дежурила Ольга Андронова, в медучреждение на скорой помощи была доставлена пожилая пациентка. «Неотложку» вызвали ее дочери, которые заявили, что женщина ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает убийством внукам. В сопроводительных документах, составленных психиатром скорой помощи, значился синдромальный диагноз «аффективно-бредовый синдром». После часовой беседы с пациенткой дежурный врач поставила ей предварительный диагноз «параноидная шизофрения, аффективно-бредовый синдром» и оставила ее на лечении. Никаких медикаментов пациентка не получала и за ночь успокоилась. Утром комиссия врачей осмотрела женщину и пришла к выводу, что она здорова, и ее выписали из ­больницы.

Через некоторое время женщина написала на дежурного врача заявление в правоохранительные органы, и в феврале 2017 года в отношении Ольги Андроновой было возбуждено уголовное дело по ст. 128 ч. 2 УК РФ («незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях»). В декабре 2017 года Кировский районный суд Астрахани приговорил врача к двум годам лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на два года, гособвинение просило назначить врачу-психиатру четыре года колонии общего режима. Госпожа Андронова смогла обжаловать приговор, и в марте 2018 года Астраханский областной суд направил дело на дорасследование.

В мае этого года материалы в отношении Ольги Андроновой снова поступили в Кировский районный суд Астрахани в новой квалификации. Ей было предъявлено обвинение в преступной халатности. Следствие посчитало, что врач не убедилась в том, что доставленная на скорой помощи пациентка здорова, и поместила ее на стационарное ­лечение.

В итоге 6 ноября судья Екатерина Сокольская признала Ольгу Андронову виновной. Ей назначено наказание в виде 100 часов исправительных работ с запретом на работу в медицине в течение двух лет. Кроме того, было удовлетворено требование потерпевшей о взыскании в ее пользу 500 тыс. руб. морального вреда. Поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности по статье «халатность» истек (составляет два года), госпожа Андронова была освобождена от наказания, однако должна возместить моральный ущерб. После повторной передачи дела в суд Ольга Андронова уволилась из больницы в Астрахани, переехала в Москву и продолжает работать в ­медицине.

Отметим, в той же больнице работал психиатр Александр Шишлов, признанный виновным в халатности за то, что выписал пациента. Врач в июне этого года был приговорен к двум годам колонии-поселения по статье «халатность, повлекшая смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Как писал „Ъ“, в 2011 году житель Астраханской области Михаил Елинский был признан виновным в убийстве продавщицы. Судебная экспертиза признала Елинского невменяемым, и суд направил его на принудительное лечение в Волгоградскую психиатрическую больницу. Через пять лет мужчину перевели в психиатрическую больницу Астрахани, одним из его врачей был Александр Шишлов. Через год наблюдений клинико-экспертная комиссия больницы приняла решение перевести пациента на амбулаторное лечение, под наблюдение родственников. Мужчина покинул стационар 5 июля 2017 года, а 19 сентября напал с ножом на свою племянницу, ранил ее, затем убил ее полуторагодовалую дочь — нанес 25 ударов ножом. После этого он вышел с холодным оружием на улицу, где его увидели прохожие и вызвали полицию. Прибывшим на место силовикам не удалось задержать агрессивного мужчину, и полицейские открыли огонь на поражение.

В отношении врача-психиатра, принимавшего решение о выписке пациента на амбулаторное лечение, было возбуждено уголовное дело. На процессе Александр Шишлов утверждал, что во время нахождения в клинике у Елинского не было острых проявлений болезни, он вел себя спокойно, его посещали родственники. Кроме того, врач настаивал на том, что решение о направлении больного на амбулаторное лечение он принимал не единолично, а в составе комиссии, в которую также входили заведующий отделением, заместитель главного врача и главврач больницы. Затем решение комиссии утверждал суд. Однако следствие посчитало, что именно господин Шишлов «выступил в составе комиссии с инициативой об изменении принудительного лечения пациенту». Следователи посчитали, что врач достоверно знал об отсутствии положительной динамики психического состояния у ­пациента.

Ольга Андронова не намерена сдаваться и планирует обжаловать и новый приговор. «Если Александр Шишлов пострадал за то, что выпустил пациента, после чего пострадал ребенок, я наоборот пыталась оградить детей от опасности. У меня на руках было два заявления от родственников пациентки, в которых были перечислены пятеро детей, которые могут пострадать от действий поступившей в приемное отделение женщины. Если бы я ее не поместила на стационар, я бы все равно ее не отпустила — передала бы ее полиции. Но у меня не было сомнений, что она психически нездорова»,— говорит госпожа Андронова. По ее словам, астраханские врачи после таких случаев опасаются работать в приемных отделениях. «Никто не хочет единолично принимать решения, за которые потом можно пострадать»,— отмечает она.

Председатель астраханского отделения профсоюза медработников «Действие» Ксения Литвинова говорит, что медицинское сообщество было «в шоке» от приговора Ольги Андроновой. «Две совершенно разных ситуации: Александр Шишлов выпустил пациента, а Ольга Андронова госпитализировала, но они привлечены по одной и той же статье. Врачи уже боятся работать. Они опасаются выписывать пациентов, потому что считают, что могут сесть, как Шишлов. Пациенты боятся, что их перестанут выписывать. С другой стороны, после случая с Андроновой они будут бояться госпитализировать пациентов. И это будет происходить не только в Астрахани»,— отмечает госпожа Литвинова. По ее словам, местные медики собираются выходить на митинг, чтобы выразить протест против судебных процессов в отношении врачей.

Сергей Петунин