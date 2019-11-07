Росгвардия представила новую эмблему

Росгвардия представила новые знаки различия. На новой петличной эмблеме орел с двумя обнаженными мечами будет находиться на краповом щите с окантовкой и скрепами, а сам щит будет находиться поверх еще двух клинков, направленных вверх.

Старая петличная эмблема, введенная в 2016 году, представляла собой двуглавого орла с двумя обнаженными мечами. Старый знак отличия также останется на петлицах росгвардейцев.

В проекте приказа об утверждении новой петличной эмблемы, подписанного командующим Росгвардией Виктором Золотовым, не уточняется, в каких случаях будет использоваться старая эмблема, а в каких — новая.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому идентификационные номера на форме сотрудников Росгвардии должны быть хорошо различимы при несении ими службы в общественных местах. Тогда же депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал разработку законопроекта, обязывающего росгвардейцев представляться. Позже Росгвардия предложила запретить журналистам, работающим на митингах, разглашать сведения о бойцах.

Сейчас бойцы Росгвардии не носят никаких знаков, которые позволили бы установить личность сотрудника.

Каким образом граждане смогут идентифицировать бойцов,— в материале “Ъ FM” «Росгвардейцы приготовят удостоверения».