Росгвардейцы получат по жетону

Росгвардия разработала нагрудные жетоны для своих бойцов. Их изображение и описание опубликовано на портале проектов нормативных актов. Номерные знаки росгвардейцев по форме и размеру похожи на жетоны, которые носят полицейские. Сейчас бойцы Росгвардии не носят никаких знаков, которые позволили бы установить личность сотрудника. Юристы считают, что в случае злоупотреблений это не позволяет гражданам защитить свои права. Исправят ли ситуацию нагрудные жетоны? Об этом — Сергей Гусев.

Алюминиевый овал серебристого цвета 7,5 на 6 см, а на нем золотистая эмблема войск Росгвардии и шестизначный номер — краповый. Такие жетоны появятся на груди бойцов национальной гвардии, если приказ ее главы Виктора Золотова будет утвержден. Инициатива Росгвардии появилась после многочисленных требований общества: активисты подписывали петиции против анонимности силовиков на митингах. Их не устраивает, что росгвардейцы по закону не обязаны даже представляться, и невозможно узнать, кто из закованных в броню бойцов ОМОН, например, избил человека при задержании.

Готовность Росгвардии снабдить военнослужащих номерами — шаг навстречу требованиям общества, но этого недостаточно, считает сенатор Владимир Лукин. Он вносил в Госдуму законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии носить на форме хорошо читаемые знаки. «То, что было у МВД, прошло определенную практику. С одной стороны, это, несомненно, положительная вещь, но были нарекания: узкое место, небольшие размеры и такое расположение, которое позволяет скрыть знаки различного рода частями униформы. Поэтому, раз уж делается шаг вперед, надо сделать так, чтобы и у МВД, и у Росгвардии эта полезная вещь была эффективна максимально»,— пояснил Лукин.

От нагрудных жетонов толку не будет, считает координатор правовой помощи проекта «ОВД-Инфо» Алла Фролова. По ее мнению, уступка Росгвардии гражданскому обществу выглядит символической: «Недаром инициатива была, чтобы сзади был написан номер и спереди. Мы же не можем с вами сейчас у половины полицейских записать их номерные знаки, потому что МВД, например, своими бронежилетами закрывает жетон. Мы с вами точно так же не определим, с жетоном он или нет. То есть это все то же самое: вроде как есть и при этом совершенно неэффективно. Это, мол, хотели — вы получили, вот вам хватит и этого».

Сами росгвардейцы от идеи деанонимизации явно не в восторге. Когда в разгар московских протестов активисты запустили онлайн-проект «Сканер», который позволял установить личности омоновцев, силовики надели балаклавы и даже начали заматывать забрала шлемов пищевой пленкой, чтобы их нельзя было распознать на фотографиях. Впрочем, даже если на экипировке разместить крупные и яркие номера, это никак не навредит сотрудникам, считает председатель координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин: «Сейчас жетоны прикреплены, и никаких проблем нет.

Уж если Росгвардия боится, этот вопрос решается элементарно: эти все наклейки на шлемах и так далее могут быть сделаны на липучке. Например, выходя на службу, сегодня я получаю №25, завтра — №99, а послезавтра — №1001, вот и все. Главное, чтобы в журнал записывали, кто какой номер взял».

Само наличие даже небольшого нагрудного знака все равно дисциплинирует росгвардейцев, уверен управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры», бывший следователь Андрей Яковлев: «Известны случаи, когда по идентификационному жетону сотрудника ДПС, например, личности недобросовестных лиц устанавливались. Я думаю, что этот механизм вполне рабочий. Жетонами моральные вещи исправить нельзя, а дисциплину повысить можно, потому что пока тысячу рублей штрафа за непропуск пешехода не ввели, я очень хорошо помню, что последний был таким “выживальцем” на дороге. Дубина приучает к дисциплине. Собака Павлова — выработка условного рефлекса».

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Можно констатировать, что Росгвардия все же начала идти навстречу требованиям общества, но где пройдет граница возможного компромисса? В любом случае номерами придется снабдить более 300 тыс. росгвардейцев, так что заодно и производители таких жетонов заработают.

Общественное обсуждение инициативы, введения жетонов, закончится 18 октября.