Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа»

Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже компании «Стройгазмонтаж», сообщил представитель предпринимателя. Покупатель крупнейшего подрядчика «Газпрома» назван не был.

«Стройгазмонтаж» был создан Аркадием Ротенбергом в 2008 году. Тогда он купил у «Газпрома» пять строительных «дочек» вместе с контрактами за 8 млрд руб. «Стройгазмонтаж» занимает около трети рынка инфраструктурного строительства и стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома». В прошлом году его выручка составила 1,5 трлн руб.

«Сделка закрыта, вырученные средства будут направлены на инвестиции в России»,— прокомментировал продажу представитель господина Ротенберга (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, месяцем ранее стало известно о намерении бизнесмена продать «Стройгазмонтаж». Тогда возможным покупателем называлась «дочка» газовой компании — «Газстройпром». В «Газстройпроме» пока не подтвердили факт сделки.

О продаже компании — в материале “Ъ” «Время продавать и время собирать активы».