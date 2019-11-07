Полковника ФСБ Черкалина проверяют на причастность к миллиардной взятке при санации Балтийского банка

СКР проверяет возможную причастность полковника ФСБ Кирилла Черкалина к получению взятки в 1 млрд при санации Балтийского банка в 2014 году, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на заявление в СКР адвоката Ваху Гишкаева, который представляет интересы бывшего президента банка Олега Шигаева. Он просит привлечь к ответственности и бывшего первого заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова.

В заявлении говорится, что в 2014 году господин Мирошников убедил господина Шигаева на санацию кредитной организации, пообещав тому 2 млрд руб. в качестве компенсации. На санацию банка в итоге было выделено 67,4 млрд руб., но топ-менеджер банка не получил обещанной компенсации, на него завели уголовное дело, и он покинул страну. Как утверждает господин Гишкаев, из денег, выделенных на санацию Балтийского банка, 1 млрд руб. причитался господину Мирошникову и «кураторам из ФСБ России за организацию и содействие в реализации сделки».

«Подозреваю, что свою долю в указанном миллиарде мог иметь бывший сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин, который в день объявления о санации банка организовал высадку вооруженного десанта из сотрудников ФСБ России в офисы Балтийского банка»,— говорится в заявлении

Напомним, Кирилл Черкалин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и в особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги чекисту приносили прямо на работу. Прокуратура потребовала изъять у полковника и его родственников около 6,5 млрд руб. Его адвокат сообщил, что господин Черкалин готов вернуть в казну около 6,1 млрд руб., поскольку получил их «из не предусмотренных законом источников».

О ходе расследования — в материале “Ъ” «Чекисты воровали высотками».