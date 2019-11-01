Полковник ФСБ признал получение 6 млрд руб. «из не предусмотренных законом источников»

Начальник отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин готов вернуть в казну 810 млн руб., $72,7 млн, €8,5 млн (около 6,1 млрд руб. по текущему курсу), сообщил его адвокат Владимир Михайлов. По словам защитника, эти деньги полковник ФСБ получил «из не предусмотренных законом источников».

Также Кирилл Черкалин согласился на конфискацию автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. «Остальные требования ответчик не признает»,— сказал господин Михайлов в Головинском суде Москвы (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что 120 тыс. руб., менее чем 2 тыс. швейцарских франков, квартиры, дома, нежилые помещения, земельные участки, парковочные места и ювелирные украшения, которые принадлежат его родителям, бывшим женам и другим родственникам, Генпрокуратура, по мнению Черкалина, требует взыскать незаконно.

Напомним, Кирилл Черкалин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и в особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги чекисту приносили прямо на работу. Прокуратура требует изъять у полковника и его родственников около 6,5 млрд руб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке».