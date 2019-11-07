Киев готов начать разведение сил в Петровском 8 ноября

Украинская сторона готова начать отвод сил и средств в районе поселка Петровское 9 ноября в 13:00 по московскому времени, сообщил глава Генерального штаба страны Руслан Хомчак. Ранее самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) заявляла о готовности начать разведение сил 9 ноября.

«Сегодня сделаны все заявления, проходит верификация, и с завтрашнего дня мы будем готовы дальше выполнять те требования, которые есть»,— сказал господин Хомчак. По его словам, разведение сил уже возможно, так как прошли необходимые семь дней тишины. При этом разведение должно быть зеркальным с двух сторон.

Напомним, очередная попытка развести силы и средства в районе Петровского была назначена на 4 ноября, но сорвалась из-за нарушения режима тишины. Тогда в ДНР назвали объявленную Киевом отсрочку «провокацией», так как в Донецке неоднократно заявляли, что не считают необходимым выжидать семь дней без обстрелов.

О ситуации в регионе— в материале “Ъ” «Разведение войск под Донецком сорвал выстрел».

О том, как в Золотом произошел долгожданный отвод сил и средств,— в материале “Ъ” «Украина перешла в отступление на Париж».