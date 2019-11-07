Витольд Банька избран главой WADA

Президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно избран поляк Витольд Банька. Господин Банька был единственным кандидатом на пост главы организации. Он вступит в должность 1 января 2020 года.

35-летний Витольд Банька бывший легкоатлет, участвовавший в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Он был назначен министром спорта и туризма Польши в 2015 году.

До конца года организацию будет возглавлять действующий президент Крейг Риди. Он руководил организацией последние шесть лет. Кроме избрания главы организации, на заседании совета учредителей WADA был избран вице-президент организации. Им стала двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку китаянка Ян Ян, сменившая норвежку Линду Хеллеланд.

О позиции WADA относительно российского допингового скандала — в материале “Ъ” «В допинге стопинга нет».