В Екатеринбурге открылась региональная инновационная площадка РЖД

Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев и начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников сегодня открыли в Екатеринбурге региональную инновационную площадку РЖД. «Это первый шаг, который позволит выстроить благоприятную среду для стартапов, внедрения новых разработок в производство. Необходимо создавать в субъектах РФ такие площадки, которые собирали бы идеи, предложения об изменении технологий, будущего железных дорог с учетом потенциала регионов»,— отметил на церемонии открытия господин Кобзев.

Всего в 2019 году открывается пять региональных площадок РЖД – на Дальневосточной, Западно-Сибирской, Куйбышевской, Октябрьской и Свердловской дорогах. Их задача — создать испытательные полигоны для востребованных в компании внешних инновационных решений.

В рамках открытия региональной инновационной площадки РЖД было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии технопарка высоких технологий Свердловской области и СвЖД. «Создание в регионе инновационной площадки при Свердловской железной дороге, несомненно, повысит востребованность инновационных разработок, даст новый импульс развитию инновационной сферы региона и обеспечит масштабный полигон для отработки технологических идей и проектов, и самое главное, их реализации»,— уверен гендиректор технопарка Марат Нуриев.