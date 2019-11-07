Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в СП

В совместном предприятии (СП) Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис. СП на рынках транспорта и еды должен составить прямую конкуренцию «Яндексу».

«Мы договорились с ними о том, что создаем СП 50 на 50, но это будет чуть меньше. Меньше на ту долю, которая достанется менеджменту компании в рамках опционной программы»,— сказал господин Хасис (цитата по РБК). По его словам, доля менеджмента не превысит 10%.

Напомним, в июле Сбербанк и Mail.ru Group объявили, о намерении создать совместный бизнес на базе сервиса доставки еды Delivery Club, а также долей в сервисе такси «Ситимобил» (22,69% принадлежит Mail.ru Group, обязующейся до закрытия сделки обеспечить консолидацию на СП не менее 75% компании) и платформе для ресторанов Foodplex (35% у Сбербанка). Вложения компаний могут достичь 64 млрд руб. Сделку планируется закрыть в ноябре—декабре.

Подробнее о создании СП — в материале “Ъ” «Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси».