Депутат думы Геленджика ушел в отставку после выявленного у него сокрытия доходов

Парламентарии городской думы Геленджика удовлетворили заявление депутата Дмитрия Куликова об отставке по собственному желанию. Он был избран в 2018 году представителем по одномандатному избирательному округу № 14. Решение представительского органа находится в распоряжении “Ъ-Кубань”.

Отставке народного избранника предшествовал скандал, связанный с тем, что господин Куликов не указал в декларации о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера сведения об имеющихся у него объектах недвижимости, а также о полученном доходе с продажи земельных участков и жилых квадратных метров. Как стало известно “Ъ-Кубань” из имеющейся в распоряжении редакции документов, проверка в отношении депутата была проведена Управлением контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края по указанию главы Кубани Вениамина Кондратьева в августе 2019 года. Основанием для этого послужила информация о том, что парламентарий при вступлении в должность якобы не указал в декларации имеющийся в его собственности земельный участок площадью 1500 кв. м в хуторе Черный Ерик Славянского района, квартиру площадью 44,5 кв. м в Геленджике, а также жилой дом площадью 162,8 кв. м в границах курорта.

По результатам проверки (есть в распоряжении “Ъ-Кубань”) было выявлено, что Дмитрий Куликов был избран депутатом городской думы Геленджика в октябре 2018 году. При этом, в 2017 году он продал земельный участок с находящемся на нем домом в Геленджике за 830 тыс. руб., но не отразил это в сведениях о доходах. В 2018 году депутат также продал ряд объектов недвижимости и своих долей в них на общую сумму 6,7 млн руб., снова не отразив это в антикоррупционной декларации. Таким образом, общая сумма незадекларированных господином Куликовым доходов составила более 7,5 млн руб.

Вениамин Кондратьев направил председателю городской Думы Геленджика Михаилу Димитриеву письмо с просьбой прекратить, как того требует законодательство, полномочия депутата Дмитрия Куликова. В сентябре этого года на 26-й сессии городского парламента был рассмотрен вопрос о лишении депутата полномочий. Однако сам Куликов на выступлении сообщил, что не имел умысла скрывать доходы, а совершил правонарушение по ошибке, заявив, что впредь будет «всей душой болеть за свой округ и его жителей», а также «включится в процесс решения насущных проблем жителей с еще большей самоотдачей». Господин Димитриев сообщил присутствующим, что, несмотря на то, что Куликов безусловно неправ и совершил нарушение, бросающее тень на весь представительский орган, он все же указал необходимые сведения, просто в другом разделе. В связи с этим председательствующий и прочие депутаты приняли решение не лишать Дмитрия Куликова депутатского мандата.

В должности депутата господин Куликов проработал после указанной парламентской сессии еще месяц, после чего добровольно сложил полномочия.

Василий Хитрых