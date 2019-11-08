Трое вышли пораньше

После матчей в группах A, B, С и D, которыми завершился четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов, определились первые команды, досрочно обеспечившие себе путевки в play-off. Ими стали ПСЖ, «Бавария» и «Ювентус», получивший путевку благодаря победе над «Локомотивом». Российский клуб, несмотря на поражение, еще не расстался с шансами проникнуть в кубковую часть Лиги чемпионов. Правда, чтобы прорваться в нее, железнодорожникам нужно обязательно выиграть оба оставшихся матча.
Группа A
Оба клуба-гранда, очутившихся в этом квартете, одержали в минувшем туре победы. Победа ПСЖ, пока не потерявшего в Лиге чемпионов ни единого очка и не пропустившего ни единого гола, над «Брюгге» вывела его в play-off. Разгромная — 6:0 — победа «Реала» над турецким «Галатасараем» путевку испанскому гиганту еще не обеспечила, но представить, что она от него может куда-то деться, сложно. Отрыв «Реала» от занимающего второе место «Брюгге» (с ним мадридцам играть в гостях в заключительном туре — после домашнего противостояния с ПСЖ) составляет пять очков. Для всех крупных медиаресурсов, освещавших игру фаворита с турецкой командой, в основной информационный повод превратились не его турнирные перспективы, в принципе очевидные, а выступление 18-летнего новичка Родригу.
Группа B
«Бавария» гарантировала себе play-off выигрышем у греческого «Олимпиакоса». А вторую путевку от группы уже наверняка не упустит «Тоттенхем». Перед этим туром положение английского клуба нельзя было охарактеризовать именно как железобетонное. Но после крупного, 4:0, гостевого выигрыша у «Црвены Звезды» такая характеристика вполне актуальна. Сербский клуб, идущий третьим, отстает от «Тоттенхема» на четыре очка. А в следующем туре у лондонцев домашняя игра против аутсайдера группы «Олимпиакоса». Чудом будет, если и после нее он останется в зоне досягаемости для белградцев.
Группа С
«Манчестер Сити» впервые в розыгрыше потерял очки, сыграв — 1:1 — в Италии с «Аталантой». И этот матч стал хитом дня благодаря ЧП с манчестерскими вратарями. В стартовом составе у чемпиона Англии вышел голкипер Эдерсон. Но в перерыве его заменили на Клаудио Браво из-за подозрения насчет травмы. Браво тоже не доиграл встречу до финального свистка, на 81-й минуте заработав удаление за фол «последней надежды» на Йосипе Иличиче. В ворота пришлось вставать полевому игроку — им был защитник Кайл Уокер. Он с неожиданно свалившейся на него миссией справился здорово, отбив назначенный за нарушение Браво опасный «стандарт» в исполнении Руслана Малиновского. «Манчестер Сити» эта ничья не принесла статус участника 1/8 финала лишь формально. На самом деле, имея десять очков, в то время как у двух его преследователей — украинского «Шахтера» и хорватского «Динамо» — их вдвое меньше, манчестерцы могут уже не волноваться за свою судьбу. Разборки касаются исключительно второй путевки. И здесь крохотное преимущество, которое может сыграть решающую роль, выцарапал чудесным образом, забив два гола в компенсированное время матча с конкурентом в Загребе, «Шахтер». Этими голами украинский клуб, уступавший 1:3, спас вроде бы безнадежно проигранный матч. Дома он также разошелся миром с «Динамо», но 2:2. А сейчас опередил его в таблице благодаря большему числу мячей, забитых в очных встречах на выезде. На финише «Шахтер» ждут матчи с «Манчестер Сити» в гостях и «Аталантой» дома. Динамовцам, соответственно, предстоит сыграть с английской командой дома, а с итальянской — на ее поле.
Группа D
«Локомотив», потерпев обиднейшее поражение от «Ювентуса» — 1:2 (см. “Ъ” от 7 ноября), мог официально распрощаться с возможностью проникнуть в play-off. Но надежду для него сохранил в первом круге не набиравший очков «Байер», обыгравший — 2:1 — «Атлетико». Испанского гранда, опережающего «Локомотив» на четыре очка, железнодорожники еще могут достать. Но для этого нужно совершить подвиг — сначала справиться дома с «Байером» (выигрыш обеспечит третье место, то есть «утешительную» путевку в play-off Лиги Европы), а затем на выезде — с самим «Атлетико». Впрочем, не исключено, интрига к шестому туру испарится вне зависимости от результата игры «Локомотива». Это произойдет в том случае, если «Атлетико» в пятом туре обыграет в Италии «Ювентус».
Группа А. ПСЖ (Франция)—«Брюгге» (Бельгия) 1:0 (Икарди, 22). «Реал» (Испания)—«Галатасарай» (Турция) 6:0 (Родригу, 4, 7, 90+2; Рамос, 14 (пен.); Бензема, 45, 81).
Положение команд
В Н П М О
1. ПСЖ 4 0 0 10:0 12
2. «Реал» 2 1 1 9:5 7
3. «Брюгге» 0 2 2 2:8 2
4. «Галатасарай» 0 1 3 0:8 1
26.11: «Реал»—ПСЖ, «Галатасарай»—«Брюгге». ПСЖ вышел в 1/8 финала.
Группа B. «Бавария» (Германия)—«Олимпиакос» (Греция) 2:0 (Левандовский, 69; Перишич, 89). «Црвена Звезда» (Сербия)—«Тоттенхем» (Англия) 0:4 (Ло Чельсо, 34; Сон Хын Мин, 57, 61; Эриксен, 85).
В Н П М О
1. «Бавария» 4 0 0 15:4 12
2. «Тоттенхем» 2 1 1 13:9 7
3. «Црвена Звезда» 1 0 3 3:13 3
4. «Олимпиакос» 0 1 3 5:10 1
26.11: «Тоттенхем»—«Олимпиакос», «Црвена Звезда»— «Бавария». «Бавария» вышла в 1/8 финала.
Группа С. «Динамо» (Хорватия)—«Шахтер» (Украина) 3:3 (Петкович, 25; Иванушец, 83; Адеми, 89 — Патрик, 13; Мораес, 90+3; Тете, 90+8 (пен.). Удаления: Моро, 74 — Марлос, 79). «Аталанта» (Италия)—«Манчестер Сити» (Англия) 1:1 (Пашалич, 49 — Стерлинг, 7. Удаление: Клаудио Браво («Манчестер Сити»), 81).
В Н П М О
1. «Манчестер Сити» 3 1 0 11:2 10
2. «Шахтер» 1 2 1 7:9 5
3. «Динамо» 1 2 1 9:7 5
4. «Аталанта» 0 1 3 3:12 1
26.11: «Манчестер»—«Шахтер», «Аталанта»—«Динамо».
Группа D. «Локомотив» (Россия)—«Ювентус» (Италия) 1:2 (Алексей Миранчук, 12 — Рэмси, 4; Дуглас Коста, 90+3). «Байер» (Германия)—«Атлетико» (Испания) 2:1 (Партей, 41 (автогол); Фолланд, 55 — Мората, 90+4. Удаление: Амири («Байер»), 84).
В Н П М О
1. «Ювентус» 3 1 0 9:4 10
2. «Атлетико» 2 1 1 6:4 7
3. «Локомотив» 1 0 3 4:7 3
4. «Байер» 1 0 3 3:7 3
26.11: «Локомотив»—«Байер», «Ювентус»—«Атлетико», «Ювентус» вышел в 1/8 финала.
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