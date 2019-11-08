Трое вышли пораньше

После матчей в группах A, B, С и D, которыми завершился четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов, определились первые команды, досрочно обеспечившие себе путевки в play-off. Ими стали ПСЖ, «Бавария» и «Ювентус», получивший путевку благодаря победе над «Локомотивом». Российский клуб, несмотря на поражение, еще не расстался с шансами проникнуть в кубковую часть Лиги чемпионов. Правда, чтобы прорваться в нее, железнодорожникам нужно обязательно выиграть оба оставшихся матча.

Группа A

Оба клуба-гранда, очутившихся в этом квартете, одержали в минувшем туре победы. Победа ПСЖ, пока не потерявшего в Лиге чемпионов ни единого очка и не пропустившего ни единого гола, над «Брюгге» вывела его в play-off. Разгромная — 6:0 — победа «Реала» над турецким «Галатасараем» путевку испанскому гиганту еще не обеспечила, но представить, что она от него может куда-то деться, сложно. Отрыв «Реала» от занимающего второе место «Брюгге» (с ним мадридцам играть в гостях в заключительном туре — после домашнего противостояния с ПСЖ) составляет пять очков. Для всех крупных медиаресурсов, освещавших игру фаворита с турецкой командой, в основной информационный повод превратились не его турнирные перспективы, в принципе очевидные, а выступление 18-летнего новичка Родригу.

Бразильский вундеркинд, которого называют «новым Неймаром» (они со знаменитым соотечественником из ПСЖ очень похожи по комплекции), забил три гола. А в истории Лиги чемпионов был лишь один автор хет-трика чуть моложе Родригу. Это легенда того же «Реала» Рауль.

Группа B

«Бавария» гарантировала себе play-off выигрышем у греческого «Олимпиакоса». А вторую путевку от группы уже наверняка не упустит «Тоттенхем». Перед этим туром положение английского клуба нельзя было охарактеризовать именно как железобетонное. Но после крупного, 4:0, гостевого выигрыша у «Црвены Звезды» такая характеристика вполне актуальна. Сербский клуб, идущий третьим, отстает от «Тоттенхема» на четыре очка. А в следующем туре у лондонцев домашняя игра против аутсайдера группы «Олимпиакоса». Чудом будет, если и после нее он останется в зоне досягаемости для белградцев.

Группа С

«Манчестер Сити» впервые в розыгрыше потерял очки, сыграв — 1:1 — в Италии с «Аталантой». И этот матч стал хитом дня благодаря ЧП с манчестерскими вратарями. В стартовом составе у чемпиона Англии вышел голкипер Эдерсон. Но в перерыве его заменили на Клаудио Браво из-за подозрения насчет травмы. Браво тоже не доиграл встречу до финального свистка, на 81-й минуте заработав удаление за фол «последней надежды» на Йосипе Иличиче. В ворота пришлось вставать полевому игроку — им был защитник Кайл Уокер. Он с неожиданно свалившейся на него миссией справился здорово, отбив назначенный за нарушение Браво опасный «стандарт» в исполнении Руслана Малиновского. «Манчестер Сити» эта ничья не принесла статус участника 1/8 финала лишь формально. На самом деле, имея десять очков, в то время как у двух его преследователей — украинского «Шахтера» и хорватского «Динамо» — их вдвое меньше, манчестерцы могут уже не волноваться за свою судьбу. Разборки касаются исключительно второй путевки. И здесь крохотное преимущество, которое может сыграть решающую роль, выцарапал чудесным образом, забив два гола в компенсированное время матча с конкурентом в Загребе, «Шахтер». Этими голами украинский клуб, уступавший 1:3, спас вроде бы безнадежно проигранный матч. Дома он также разошелся миром с «Динамо», но 2:2. А сейчас опередил его в таблице благодаря большему числу мячей, забитых в очных встречах на выезде. На финише «Шахтер» ждут матчи с «Манчестер Сити» в гостях и «Аталантой» дома. Динамовцам, соответственно, предстоит сыграть с английской командой дома, а с итальянской — на ее поле.

Группа D

«Локомотив», потерпев обиднейшее поражение от «Ювентуса» — 1:2 (см. “Ъ” от 7 ноября), мог официально распрощаться с возможностью проникнуть в play-off. Но надежду для него сохранил в первом круге не набиравший очков «Байер», обыгравший — 2:1 — «Атлетико». Испанского гранда, опережающего «Локомотив» на четыре очка, железнодорожники еще могут достать. Но для этого нужно совершить подвиг — сначала справиться дома с «Байером» (выигрыш обеспечит третье место, то есть «утешительную» путевку в play-off Лиги Европы), а затем на выезде — с самим «Атлетико». Впрочем, не исключено, интрига к шестому туру испарится вне зависимости от результата игры «Локомотива». Это произойдет в том случае, если «Атлетико» в пятом туре обыграет в Италии «Ювентус».

Алексей Доспехов