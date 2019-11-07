11 человек пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Уфе

В результате пожара, возникшего сегодня около 12:47 ч в многоэтажном доме на улице Дмитриева в Уфе, пострадали 11 человек, в том числе шестеро детей, сообщает региональный главк МЧС. Пожар возник в квартире на шестом этаже, площадь возгорания составила около 12 м. Спасатели эвакуировали 24 человека, в том числе 10 детей. Причины пожара устанавливаются. К тушению, которое продолжалось около 40 минут, привлекались 13 единиц техники и 38 сотрудников МЧС.

По данным минздрава республики, все пострадавшие госпитализированы с признаками отравления продуктами горения в состоянии средней тяжести.

Майя Иванова