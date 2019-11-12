В теле письма

Фредди Коттулински, победитель ралли «Париж – Дакар» 1980 года, лет двадцать назад давал интервью «Автопилоту». В частности, знаменитый гонщик, будучи уже в весьма почтенном возрасте, сознался, что терпеть не может камер на дорогах. Когда Фредди знает, что впереди на столбе висит «скворечник», он, наоборот, открывает газ, берет с пассажирского кресла теннисную ракетку и ее сеткой прикрывает себе лицо. Чтобы сказать «это не я», если потом возникнут вопросы. Сегодня интервью дает уже внучка нашего героя – Микаэла Элин-Коттулински, тоже, кстати, известная гонщица. Девушка говорит, что круто – это гонки Formula E. Потому что на них можно отработать технологии, которые потом найдут свое применение на электромобилях, адресованных широким слоям населения… Хорошо, что дедушка этого уже не услышит. Скоро в российский прокат выйдет фильм «Ford против Ferrari». Картина имеет возрастное ограничение 16+. Не потому, что в ней есть что-то «такое». А потому, что дети могут вообще не понять, что там на экране происходит. Кто-то рассказывал, как его ребенок спросил: «Что за загогулина нарисована на кнопке вызова смартфона?» Оказывается, выросло уже целое поколение, которое не застало стационарных телефонов с трубками.

Дмитрий Гронский, главный редактор