Доска почета

Олег Басилашвили,

актер театра и кино

Питер каким был, таким и остался, к счастью! А в Москве трудно жить. Гламур, который там все опутывает, начиная с обложек глянца и заканчивая выбором автомобиля… Скучно. Кто-то гордится золотыми колоннами на даче, а кто-то малахитовыми. Меня это не волнует. Не понимаю, зачем тратят деньги на это.

Александр Метревели,

теннисист, спортивный комментатор

Был турнир в Америке. Я ехать не хотел, к тому же у меня побаливала рука. Но организаторы позвонили и попросили, чтобы я принял участие. И чтобы меня заманить, они решили подарок такой сделать – машину «Форд Мустанг». Очень модная тогда была, самая модная машина в Грузии. По специальному заказу сделали. И прислали из США в Ленинград. Опять же с разрешениями и таможней была целая история.

Берни Экклстоун,

предприниматель

Формула 1 – это бизнес, связанный с развлечением. Он становится слишком сложным технически, но большинству людей плевать на это, они не понимают в технике, но хотят видеть гонки. Хотят видеть, как пилоты соревнуются. Какую мощность может выдать двигатель и прочее – это не главное. Главное – кто быстрее. К сожалению, или к счастью, машины играют важную роль. Но даже если болиды будут абсолютно идентичными, кто-то будет финишировать первым, а кто-то – последним. И это именно то, что людям надо.

Микаэла Элин-Коттулински,

автогонщица

Электромобиль в целом – идеальная платформа для развития и совершенствования не только аккумуляторов, но и остальных технологий, применимых в транспортном средстве. Пилоты же первыми испытывают агрегаты и нащупывают необходимые изменения. Поэтому гонки электромобилей – крутой челлендж! Главное – дать потом правильный фидбэк инженерам.