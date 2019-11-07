Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как близость аэропортов влияет на стоимость квартир.

Недвижимость около аэропорта становится сегодня все более активным сегментом рынка. Количество проектов увеличивается. Дома возводятся вблизи пяти «воздушных ворот» города: Шереметьево, Внуково, Остафьево, Домодедово и Жуковский.

По мнению экспертов компании Est-a-Tet, здесь развиваются новые районы, которые зачастую представляют собой деловые кластеры, включающие в свой состав и жилые объекты. Их называют иногда «аэрополисы». При этом отмечается, что близость аэропорта не ведет к демпингу стоимости квартир, а в самих проектах предусмотрен высокий уровень комфорта проживания.

Рядом с Шереметьево представлено в продаже пять жилых комплексов. Средняя цена в них около 88 тыс. руб. за кв. м. Около Внуково также пять новостроек, но они дороже — около 120 тыс. руб. за квадрат в среднем.

Самое бюджетное предложение неподалеку от аэропорта Домодедово. Здесь цена в местных новых жилых комплексах находится на уровне 75 тыс. руб. за кв. м. А самый доступный лот — это студия площадью чуть больше 32 м за 2 млн руб.

Стоит отметить, что у новостроек вблизи аэропортов есть своя сформированная целевая аудитория. И главное для нее — не местоположение, которое выглядит не особенно выгодным, а инфраструктура. Примерно треть покупателей — это сотрудники аэропортов и авиакомпаний.

Нередко квартиры в аэрополисах покупаются в качестве «второго жилья».

Это особенно актуально для тех, кто, к примеру, постоянно живет в противоположной части Московской области. В таком случае в новой квартире можно останавливаться в течение рабочей недели, как в отеле, не тратя время на дорогу до дома и обратно.