Суд признал сговор Понетаевского психодиспансера только с одним поставщиком

Арбитражный суд Нижегородской области поддержал позицию регионального УФАС о наличии сговора между руководством Понетаевского психоневрологического диспансера (ПНИ) и поставщиком продуктов питания ООО ТД «Движение НН». Выводы надзорного ведомства о сговоре ПНИ с поставщиком хозтоваров индивидуальным предпринимателем Кириллом Катышевым суд не поддержал.

Установлено, что с 2015-ого по 2017 год руководство ПНИ регулярно без конкурса заключало контракты с «Движением НН». Дробление контрактов на сумму до 100 тыс. руб. каждый осуществлялось намерено с целью избежать проведения конкурсных процедур и заключить договор с нужной компанией.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Подробнее о разбирательстве – в материале “Ъ-Приволжье” «Занимательная гастрономия».

Анастасия Еремина