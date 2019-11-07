Башкирия вошла в тройку лидеров по продажам российских автомобилей

Башкирия вошла в первую тройку продаж машин российского автопрома. В январе-сентябре текущего года в республике было продано 13,4 тыс. машин отечественных марок, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Это третий в России показатель после Самарской области (15,5 тыс. машин) и Татарстана (14,6 тыс.). В пятерку регионов, где отечественный автопром пользуется особой популярностью, вошли также Московская (10,3 тыс. шт.) и Свердловская области (9,2 тыс. шт.). Замыкают топ-10 Санкт-Петербург и Москва, где за девять месяцев 2019 года продано по 7,6 тыс. новых отечественных машин.