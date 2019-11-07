Теннисистка Юлия Павлова получит без торгов участок возле администрации Демского района Уфы

Компания уфимской теннисистки Юлии Павловой (бывшая Парасюк) — ООО «Теннис спорт промоушен» — получит от правительства Башкирии без торгов участок для строительства теннисного центра в Демском районе города. Распоряжение об этом подписал 1 ноября глава региона Радий Хабиров, следует из документов кабмина. «Теннис спорт промоушен» будет предоставлена земля площадью 4,6 тыс. кв. м на пересечении улиц Левитана и Джалиля, рядом с администрацией Демского района Уфы. Рядом также расположен Музей 112-й Башкирской кавалерийской гвардии. Кадастровая стоимость участка, по данным публичной кадастровой карты, составляет 8 млн руб. В настоящее время он пустует.

ООО «Теннис спорт промоушен» образовано в поселке Чесноковка под Уфой в апреле 2016 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Специализируется на деятельности в области спорта. Финансовой отчетности за 2018 год общество не публикует.

Ирина Самойлова