«Одноклассники» перезапустили музыкальный сервис

Социальная сеть «Одноклассники» перезапустила свой музыкальный сервис в десктопной и мобильной версиях, а также в приложениях на iOS и Android, сообщили “Ъ” в компании. В частности, изменилась система рекомендаций: теперь пользователи могут получать персональные предложения на основе музыкальных предпочтений, также появилась отдельная лента, где можно увидеть взаимодействие друзей с музыкой.

Новый механизм рекомендаций формируется на основе технологии машинного обучения, уточнили в «Одноклассниках». После обновления в музыкальном сервисе также доступны инструменты для продвижения новых релизов, в частности отдельный блок на витрине сервиса.

Анастасия Фролова