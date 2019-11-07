За десять месяцев на СвЖД выросли перевозки строительных грузов и цемента

На Свердловской железной дороге (СвЖД) за период январь-октябрь 2019 года значительно выросла погрузка строительных грузов – 19,2 млн тонн (на 10,7% больше аналогичного периода 2018 года) и цемента – 2,8 млн тонн (на 9,6%). Кроме того, востребованы химические и минеральные удобрения – 12,6 млн тонн (на 6%), лесные грузы – 2,06 млн тонн (на 3%) и кокс – 1,9 млн тонн (на 4,7%).

Снижение погрузки зафиксировано у лома черных металлов – 2,02 млн тонн (меньше на 7,3%), цветной руды и серного сырья – 5,2 млн тонн (на 5,1%), химикатов и соды – 2,9 млн тонн (на 6,3%), а также нефти и нефтепродуктов — 33,4 млн тонн (на 3,6%).

По оперативной информации, общая погрузка на Свердловской железной дороге в октябре 2019 года составила 12,1 млн тонн (на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года), говорится в сообщении пресс-службы СвЖД. Погрузка за январь-октябрь 2019 года — 117,8 млн тонн (на 1,1% выше аналогичного периода предыдущего года).

Алексей Буров