СМИ: Facebook с помощью пользовательской информации давил на конкурентов

Facebook давил на конкурентов и поощрял партнеров с помощью пользовательских данных, передает NBC. К такому выводу телеканал пришел при изучении 7 тыс. страниц утекших данных Facebook. Больше половины из них — внутренние сообщения почты, 1,2 тыс. документов помечено словами «строго конфиденциально».

К NBC попали данные в основном за период 2011–2015 годов. Они показывают, что президент Facebook Марк Цукерберг вместе с руководством компании использовали, например, информацию о друзьях пользователей, их отношениях, а также фотографии в качестве меры воздействия на другие компании.

Партнеров вроде фирмы Amazon Facebook поощрял, предоставляя преференциальный доступ к данным пользователей. Телеканал сообщает, что Amazon направляла деньги на рекламу в Facebook.

Своих конкурентов соцсеть, наоборот, лишала доступа к данным, сообщает NBC. Так, его не предоставили компании MessageMe. Фирма набирала популярность и могла стать конкурентом соцсети.

Facebook планировал публично объяснить эти меры желанием защитить конфиденциальность пользователей, утверждает телеканал со ссылкой на документы.

О том, как Марк Цукерберг давал показания в Конгрессе по поводу Facebook,— в материале “Ъ” «Марка Цукерберга обвинили в готовности переступить через все».