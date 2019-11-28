Сегодня исполняется 55 лет председателю совета директоров АО «Объединенная металлургическая компания» Анатолию Седых

Его поздравляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Анатолий Михайлович, примите мои искренние поздравления с юбилеем! Я знаю, что в основе Ваших личных успехов и достижений в бизнесе лежат верность призванию, мудрость, целеустремленность и колоссальный профессиональный опыт. Ваше стратегическое мышление, понимание специфики отрасли позволили Объединенной металлургической компании освоить производство уникальной продукции и укрепить позиции нашей страны в сфере строительства трубопроводов. Талант не пасовать перед трудностями и реализовывать самые сложные и амбициозные планы закрепил за Вами репутацию одного из самых успешных топ-менеджеров страны. ОМК сегодня динамично развивается, реализует рекордную инвестпрограмму, продолжает осваивать новую импортозамещающую продукцию, участвует в крупнейших международных проектах и заслуженно занимает лидерские позиции в отечественной металлургической отрасли. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в осуществлении самых смелых планов!

Поздравления передает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

— Уважаемый Анатолий Михайлович! От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! Ваш жизненный путь — пример ответственного служения своему делу, направленному на усиление металлургической отрасли России. Благодаря Вашему профессионализму ОМК является одним из флагманов российской промышленности. Под Вашим руководством компания постоянно развивается, внедряя в производство новые технологии и инновационные разработки! Глубокого уважения заслуживает Ваша деятельность по реализации социальных и культурных проектов. От всей души желаю Вам не останавливаться на достигнутом! Крепкого здоровья и новых вершин!

Рубрику ведет группа «Прямая речь».